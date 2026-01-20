Patrícia vive aterrorizada há meses com um perseguidor que desconhece: «Já me furou 29 pneus»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:49

Durante meses, Patrícia tem vivido um verdadeiro pesadelo. Em apenas meio ano, viu os pneus dos seus carros serem cortados 29 vezes, sempre durante a noite. Uma sucessão de atos de vandalismo que a deixou aterrorizada e convencida de que está a ser alvo de uma perseguição premeditada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Patrícia mora numa rua tranquila, mas a calma desapareceu há vários meses. Desde então, tornou-se rotina acordar e encontrar mais um pneu furado. Os ataques repetem-se, muitas vezes às mesmas horas, e parecem ter como único alvo os carros da família. O sentimento de impotência foi crescendo à medida que os episódios se acumulavam, sem respostas nem proteção.

O medo instalou-se dentro de casa. “As minhas filhas têm medo que nos façam mal”, confessa Patrícia, explicando que o receio já não se limita aos danos materiais. A sensação constante de vigilância faz com que a família não consiga dormir descansada.

Convencida de que os ataques são pessoais e planeados, Patrícia acredita que os suspeitos controlam todos os seus movimentos e sabem sempre onde estaciona o carro. Explica que nunca teve conflitos com ninguém e que não suspeita de uma pessoa em concreto, embora acredite que os ataques possam estar ligados ao facto de ter um estabelecimento

O impacto financeiro também é pesado. Em pneus, Patrícia já gastou mais de dois mil euros depois de afirmar que já foram furados 29 vezes. Para tentar travar os vandalismos, chegou mesmo a arrendar duas garagens, numa tentativa desesperada de proteger os carros.

O desespero levou a família a medidas extremas. Patrícia chegou a dormir no restaurante para tentar apanhar o atacante em flagrante. Numa dessas noites, o marido conseguiu intercetar um dos suspeitos. “O meu marido deu com um pau nas costas do suspeito, mas ele fugiu”, conta.

Mesmo assim, os ataques continuaram. Patrícia foi obrigada a instalar uma câmara de vigilância, na esperança de conseguir identificar quem está por trás dos atos de vandalismo. Ainda assim, a tranquilidade não regressou.

As filhas pedem insistentemente para mudar de casa. O medo tornou-se parte do quotidiano e a incerteza sobre quando tudo irá terminar continua a assombrar a família.

Temas: Vandalismo Stalker Dois às 10

A Não Perder

Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026

Ontem às 16:30

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça

Ontem às 15:30

Nunca se deite à noite sem fazer estas 7 coisas em casa, segundo especialistas

Ontem às 15:00

Quiromante lê as mãos de Cláudio Ramos e faz previsão para o fim da vida do apresentador

Ontem às 14:40

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Ontem às 14:30

«Se me encostar aqui, adormeço»: a doença que Rita sofre quase a colocou em risco de vida

Ontem às 12:30

Este é o ritual que muita gente anda a fazer ao chegar a casa para afastar o mau-olhado

Ontem às 11:50
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”

Ontem às 12:46

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

19 jan, 11:56

Cláudia Nayara deixa aviso: “Se não for assim, não canto mais”

Ontem às 10:02

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Fora do Estúdio

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Ontem às 14:30

Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

Ontem às 09:34

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

19 jan, 15:26

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

19 jan, 14:53

Fotos

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026

Ontem às 16:30

Patrícia vive aterrorizada há meses com um perseguidor que desconhece: «Já me furou 29 pneus»

Ontem às 15:49

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça

Ontem às 15:30