Ao recordar o passado, Vanessa Martins esclarece decisão: "Não desisti dele"

Vanessa Martins refletiu sobre uma decisão pessoal, tomada após uma interrupção.

No passado domingo, dia 15, Vanessa Martins recorreu à sua página de Instagram para partilhar que terminou a leitura da obra Dar a Volta ao Texto - Guia Prático de Copywriting e Criação de Conteúdos, da autoria de Martim Mariano.

"Consegui terminar este livro. Comecei-o no ano passado e parei", começou por referir a influenciadora digital, de 39 anos.

De seguida, Vanessa Martins explicou a razão pela qual decidiu retomar a leitura desta obra, após ter feito uma pausa: "Não desisti dele, porque havia muita coisa importante para ler. Passo o dia a aprovar textos, a melhorar, a retificar, a questionar. Não que eu seja copywriter, mas o meu trabalho passa muito pela comunicação, que acaba por resultar em vendas."

"Saber alguns truques e conseguir estar mais próxima das pessoas com quem trabalho é sempre uma mais-valia", acrescentou.

