Vânia Sá revela o verdadeiro motivo que a levou para entrar no «Desafio Final». E nada tem a ver com o prémio...

Vânia Sá sobre o convite para entrar no «Secret Story – Desafio Final»: «Preferia que não me tivessem ligado»

Vânia revelou que vencer não era o seu objetivo no programa. Mas então, qual era a sua verdadeira motivação? Descubra aqui.

Vânia Sá, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», foi convidada do programa «Dois às 10» da TVI, onde revelou alguns detalhes sobre a sua participação no reality show. Durante a conversa com Cristina Ferreira, a nortenha fez declarações sinceras sobre a estratégia que utilizou para promover o seu próprio negócio durante a sua estadia na casa.

Vânia Sá admitiu que usou programa como uma forma de promover o seu negócio. A sua estratégia de publicitar a sua loja de forma constante foi alvo de críticas e atenção dos espectadores, mas esta não se mostrou arrependida. «Faz sempre sentido para os negócios. O vosso público é o meu público. Eu quero crescer nas redes sociais, hoje um seguidor, amanhã um comprador», afirmou.

A empresária sublinhou que o seu objetivo não era ganhar o programa, mas sim aumentar a visibilidade da sua marca. Vânia considerou que a exposição na televisão era uma excelente oportunidade para alcançar mais seguidores nas redes sociais e, consequentemente, mais clientes para o seu negócio. «Nunca foi objetivo ganhar, foi mesmo publicidade», disse.