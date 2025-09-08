Sabia que colocar sal na vassoura antes de varrer melhora a limpeza?

Na América do Sul existe uma prática que promete facilitar a limpeza: colocar sal na vassoura antes de varrer.
Muito mais do que um simples ingrediente na cozinha, o sal pode transformar-se num aliado indispensável na limpeza da casa. O site El Universal revelou esta dica, destacando que o método é conhecido em vários países da América Latina. Além de clarear roupas e remover manchas, o sal ajuda também a eliminar bolor e a desentupir canos.
A técnica é simples e eficaz: basta preparar uma mistura de sal, água quente e vinagre, colocá-la num recipiente limpo e mergulhar a base da vassoura na solução. De seguida, varre-se o chão normalmente, garantindo que a sujidade e as manchas desapareçam a cada passada. Para concluir, lave a vassoura com água e passe-a novamente para retirar quaisquer resíduos.
O site El Universal acrescenta ainda que o sal pode ser usado para eliminar maus odores em sapatos. Para isso, basta colocar um pouco de sal em pequenos sacos de tecido e colocá-los dentro do calçado, permitindo que absorvam o cheiro desagradável.