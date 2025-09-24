Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Sentir a barriga inchada é uma queixa comum e pode ser causada por retenção de líquidos, gases ou alimentação inadequada. Felizmente, alguns vegetais têm propriedades que ajudam a reduzir o inchaço, melhorar a digestão e deixar o abdómen mais leve. Descubra quais são os alimentos que podem fazer a diferença no seu dia a dia.

Já tentaste de tudo para combater o inchaço abdominal e nada parece resultar? Talvez o problema não esteja no que tens evitado, mas sim no que ainda não incorporaste na tua alimentação.

Em vez de te focares apenas nas saladas, vale a pena dar uma oportunidade aos legumes cozidos. Além de serem mais fáceis de digerir, alguns têm um efeito quase como uma limpeza natural do organismo, segundo o site italiano Polo News.

Então, quais são os vegetais que deviam ganhar um lugar mais frequente no teu prato? Brócolos, couve e curgete lideram a lista: quando cozidos a vapor ou estufados, conservam os nutrientes essenciais, como fibras e antioxidantes, e tornam-se muito mais leves para o teu sistema digestivo.

Cenouras e espinafres formam outra combinação eficaz. Para além de ajudarem a reduzir a inflamação intestinal, fornecem ferro e vitaminas importantes para manter o intestino a funcionar corretamente. A beterraba, rica em antioxidantes, também pode contribuir para aliviar o desconforto abdominal.

A batata-doce e o aipo não ficam atrás nesta lista. A primeira é uma excelente fonte de fibras e vitaminas que promovem a regularidade intestinal. O segundo, graças ao seu elevado teor de água e minerais, ajuda na hidratação e facilita a eliminação de toxinas.

Por isso, quando planeares a tua próxima ida ao supermercado, lembra-te de incluir estes alimentos na tua lista de compras!