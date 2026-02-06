Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Se acha que já viu tudo quando se trata de pão com manteiga, prepare-se para ser surpreendido. A última tendência que está a conquistar cafés, brunches e redes sociais são as chamadas velas de manteiga: pequenas tiras de manteiga moldadas de forma divertida e colocadas diretamente no pão, transformando um simples pequeno-almoço num momento de pura criatividade e encanto. Prepare-se para impressionar os seus convidados e elevar a sua mesa a um novo nível de originalidade.

A nova tendência nos jantares em casa não passa por velas perfumadas, mas por manteiga com pavio.

Sim, leu bem. A manteiga em vela é a moda que está a conquistar mesas, reels e convidados facilmente impressionáveis. O conceito é simples: em vez de servires a manteiga fria, transforma-a numa vela, acende-a e deixa que derreta lentamente, pronta a usar.

O resultado?

Manteiga quente, aromática e sempre na temperatura ideal para pão, legumes ou qualquer outro acompanhamento. Tudo isto com um efeito visual que faz parecer que o jantar foi planeado com muito mais cuidado do que realmente foi.

A receita é minimalista e elegante: manteiga, alho, ervas aromáticas (como tomilho) e um pavio próprio para alimentos (100% algodão).

A manteiga deve ser derretida em lume baixo com os aromas, retirando a espuma branca (sim, isto é manteiga clarificada, chique sem esforço). Depois, transfere-se para um copo ou molde, coloca-se o pavio bem no centro e leva-se ao frigorífico até solidificar.

Na hora de servir, basta acender a vela.

Não há fumo estranho nem sabores estranhos, apenas manteiga a derreter devagar, perfumando a mesa e criando aquele momento “o que é isto?” que toda a gente adora comentar.

É comida, decoração e conversa de jantar, tudo ao mesmo tempo.