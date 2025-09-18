Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 22min
Vela
Quem nunca se apaixonou por aquelas velas elegantes da Zara Home, mas hesitou ao ver o preço? Agora é possível ter o mesmo aroma e estilo gastando muito menos — e o segredo está no Mercadona. Descubra como conseguir o mesmo toque de sofisticação sem pesar na carteira.

Há uma vela que tem despertado grande interesse no TikTok e a Mercadona acaba de colocar nas suas prateleiras uma versão que se assemelha bastante à famosa vela gigante da Zara Home.

Trata-se da vela Amber, apresentada numa embalagem de vidro castanho e com três pavios, garantindo assim uma duração superior à das velas comuns. No que diz respeito ao aroma, com notas de madeira e âmbar, esta vela é ideal para quem aprecia fragrâncias típicas do outono, tornando-a muito parecida com a popular vela da Zara Home.

E quais são as diferenças? O tamanho e o preço. A Dark Amber da Zara Home custa 19,99 euros, enquanto a versão da Mercadona está disponível por apenas 6,00 euros. Assim, a vela da Mercadona é mais acessível e apresenta um aroma muito semelhante ao da Zara Home.

