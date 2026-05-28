Esqueça o calor enquanto trabalha: esta ventoinha de mesa caiu para os 28€

  • Dois às 10
  • Há 1h e 56min

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Honeywell TurboForce Ventoinha potente,
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Fotografia: Amazon.es

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Se trabalhar ou estudar ao computador no verão se tornou uma missão impossível, este dispositivo compacto e potente é tudo o que precisa.

Este modelo faz o essencial excecionalmente bem, o que explica por que razão mais de 400 unidades foram vendidas só no último mês. Com o aval de mais de 28.000 avaliações e uma nota de 4,4 estrelas na Amazon, o dispositivo está agora com um desconto de 13%, custando apenas 28,62€. É o investimento ideal para deixar de sofrer com o calor enquanto trabalha, garantindo conforto para o resto do verão por um preço muito acessível.

O aliado perfeito para quem trabalha ao computador

Trabalhar em casa ou no escritório durante os dias mais quentes do ano pode ser um verdadeiro teste à produtividade. O computador a aquecer, o ar pesado na divisão e a falta de circulação transformam rapidamente qualquer secretária num espaço desconfortável. É precisamente para resolver este problema que este aparelho da Honeywell se tornou um sucesso. Com um design compacto em preto, este dispositivo de mesa ocupa muito pouco espaço ao lado do monitor, mas entrega uma potência surpreendente, capaz de empurrar o ar fresco até 7 metros de distância para criar uma sensação de alívio imediato.

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Foco e produtividade sem ruído de fundo

Quem passa horas concentrado sabe que não há nada pior do que o barulho constante de um ventilador em segundo plano. O grande trunfo deste modelo da Honeywell é o seu funcionamento silencioso nas velocidades mais baixas, permitindo que faça videochamadas ou se concentre nas tarefas sem qualquer ruído incómodo. Com três níveis de velocidade e uma cabeça que inclina até 90º, pode ajustar o fluxo de ar para que não bata diretamente na cara ou nos papéis da secretária, mas sim para que faça o ar circular de forma homogénea à sua volta.

Flexibilidade para libertar espaço na secretária

Se a sua mesa de trabalho já está cheia com o computador, o teclado e os documentos, o espaço torna-se um bem precioso. Pensado para ambientes práticos, este aparelho tem a enorme vantagem de poder ser fixado diretamente na parede graças ao seu sistema de ancoragem integrado. Desta forma, consegue refrescar a zona de trabalho a partir de um ângulo superior, mantendo a sua secretária totalmente livre e organizada, sem fios pelo meio a atrapalhar a rotina.

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