Estes candeeiros acabaram com o pesadelo de ter ventoinhas e ventiladores espalhados pela casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Têm modo de verão e modo de inverno. E nunca estiveram tão baratos

Há pequenos detalhes que fazem uma casa parecer mais confortável, organizada e tranquila. E um dos maiores “inimigos” dessa sensação costuma surgir com as mudanças de estação: ventoinhas num canto, aquecedores noutro, fios espalhados e aparelhos que passam metade do ano arrumados.

Foi precisamente por isso que estes candeeiros com ventilador integrado começaram a conquistar tanta gente. À primeira vista parecem apenas um candeeiro moderno de teto, mas escondem um ventilador silencioso e ajustável que pode ser usado tanto no verão como no inverno, sem ocupar espaço extra em casa.

O modelo Olga, da M mimotec, junta iluminação LED regulável com um ventilador de teto de aspas retráteis, criando uma solução discreta e bastante prática para quartos, salas ou escritórios. Quando o ventilador não está em funcionamento, as quatro aspas ficam recolhidas, deixando apenas o aspeto elegante de um candeeiro moderno. Assim que é ligado, abrem automaticamente.

Um dos pontos mais elogiados por quem já o comprou é precisamente o silêncio. O motor DC foi desenvolvido para reduzir o ruído ao mínimo, algo particularmente importante para quem o pretende usar durante a noite ou em quartos. Há mesmo utilizadores que garantem que “não faz praticamente barulho nenhum”, mesmo nas velocidades mais altas.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, o ventilador oferece seis níveis de intensidade, permitindo adaptar o fluxo de ar ao ambiente ou à temperatura do dia. E como tem função de verão e inverno, pode ajudar não só nos dias quentes, mas também a distribuir melhor o calor durante os meses frios, tornando a divisão mais confortável.

VER PREÇO AQUI

Outro detalhe interessante está na iluminação. A luz LED é totalmente ajustável através do comando remoto e permite escolher entre três temperaturas diferentes: luz quente, natural ou fria. Também é possível regular a intensidade, criando ambientes mais suaves à noite ou uma iluminação mais forte durante o dia.

Para muitas pessoas, esta versatilidade acaba por fazer diferença no quotidiano. Há quem destaque a sensação confortável de acordar de manhã com uma luz mais suave, sem o típico encandeamento de um candeeiro tradicional. Outros elogiam a combinação entre ventilação eficiente e boa iluminação, especialmente em divisões pequenas onde cada centímetro conta.

O modelo inclui ainda temporizador e motor de cobre de baixo consumo, pensado para ser mais eficiente energeticamente.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Nas avaliações online, vários clientes referem a boa relação qualidade-preço e o facto de o ventilador se manter estável mesmo na potência máxima. 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Ventoinha de tecto Candeeiro Amazon
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta peça define a cintura e levanta os glúteos. "Fiquei muito bem com um vestido justo"

Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço

Chegou a época de limpar fachadas e muros: e o preço desta máquina caiu de 340 para 91 euros

A Não Perder

É a mais vendida: a máscara de colagénio para uma pele luminosa e hidratada

Há 33 min

Há um erro muito comum ao guardar sopa no frigorífico que quase ninguém conhece

Há 41 min

Como nunca a vimos. Em lágrimas, Rosinha emociona Cláudio Ramos e deixa os seus músicos a chorar: «Não o podia salvar»

Há 1h e 15min

Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

Há 3h e 25min

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Hoje às 10:38

Foi este alimento que Cristina Ferreira deixou de comer. E, agora, todos falam da diferença

Ontem às 17:00

Depois de deixar os reality shows, Bruna Gomes mostra como tem sido a sua vida longe dos ecrãs

Ontem às 16:42
MAIS

Mais Vistos

“Dois às 10” começa com ‘nova apresentadora'

Ontem às 09:53

Cristina Ferreira fica rendida a declaração de amor: “Ver um homem falar assim é tão bonito”

Ontem às 10:10

Cristina Ferreira comenta polémica na gala do “Desafio Final”: “Estamos a falar de coisas muito graves”

18 mai, 10:10

Mickael Carreira apresenta nova canção a Cristina Ferreira: “Fiz uma música para ti”

Ontem às 10:55

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

Há 11 min

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

14 mai, 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Fora do Estúdio

Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

Há 3h e 25min

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Hoje às 10:38

Depois de deixar os reality shows, Bruna Gomes mostra como tem sido a sua vida longe dos ecrãs

Ontem às 16:42

Filho de cantora portuguesa já está um homem e segue as pisadas da mãe: «Que vozeirão»

Ontem às 16:14

Fotos

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

Há 11 min

É a mais vendida: a máscara de colagénio para uma pele luminosa e hidratada

Há 33 min

Há um erro muito comum ao guardar sopa no frigorífico que quase ninguém conhece

Há 41 min

Como nunca a vimos. Em lágrimas, Rosinha emociona Cláudio Ramos e deixa os seus músicos a chorar: «Não o podia salvar»

Há 1h e 15min