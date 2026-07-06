Milhares de pessoas dormem com a ventoinha ligada. Mas será seguro?

Com o calor, muitas pessoas dormem com a ventoinha ligada. Mas será seguro deixá-la a funcionar toda a noite? A resposta depende de vários fatores e há alguns riscos para a saúde que importa conhecer.

Quando as temperaturas sobem, muitas pessoas só conseguem adormecer com uma ventoinha ligada no quarto para refrescar o ambiente. Mas será que deixar este eletrodoméstico a funcionar durante toda a noite pode representar um risco para a saúde?

A resposta não é totalmente linear. A boa notícia é que dormir com a ventoinha ligada não constitui um risco grave para a saúde. No entanto, existem vantagens e desvantagens e, em determinadas situações, a utilização deste aparelho pode provocar alguns sintomas bastante desconfortáveis, refere o site Healthline num artigo revisto pelo médico Raj Dasgupta.

Quais são as vantagens de dormir com a ventoinha ligada?

A principal vantagem é evidente: ajuda a arrefecer o quarto, tornando mais fácil descansar durante as noites de calor. As temperaturas elevadas podem comprometer a qualidade do sono e dificultar o adormecimento. Além disso, quando uma pessoa transpira em excesso, pode perder minerais importantes para o organismo.

Outro benefício é o som de fundo produzido pela ventoinha. Muitas pessoas comparam-no ao chamado "White noite", um ruído que pode favorecer o relaxamento.

As ventoinhas também contribuem para a circulação do ar, ajudando a evitar que o ambiente fique com maus odores.

O site Healthline refere ainda que existem estudos que apontam para uma redução do risco de Síndrome de Morte Súbita do Lactente quando há uma ventoinha ligada durante a noite. Um desses estudos concluiu que esse risco pode diminuir 72%.

E quais são as desvantagens de usar a ventoinha a noite toda?

Apesar de não representar um risco grave para a saúde, dormir com a ventoinha ligada durante toda a noite também tem desvantagens. Segundo o site Healthline, existem quatro principais.

Congestão nasal

A circulação contínua de ar pode secar a boca, o nariz e a garganta. Como resposta, o organismo pode produzir muco em excesso, o que pode provocar dores de cabeça, nariz entupido e irritação na garganta.

No caso de quem já está doente, a ventoinha pode agravar os sintomas. Para quem não dispensa dormir com o aparelho ligado, uma boa alternativa passa por utilizar também um humidificador.

Alergias

As ventoinhas podem colocar em circulação partículas de pó e pólen, o que pode desencadear alergias em algumas pessoas. Além disso, as próprias pás acumulam pó, contribuindo para este problema.

Olhos e pele seca

O fluxo constante de ar pode provocar secura na pele e nos olhos. Para minimizar estes sintomas, recomenda-se hidratar bem a pele e recorrer a gotas para os olhos.

Dores musculares

De acordo com o site Healthline, a circulação contínua de ar pode fazer com que os músculos se contraiam e até favorecer o aparecimento de cãibras. Para evitar este problema, não se deve manter a ventoinha direcionada para o corpo enquanto se dorme.