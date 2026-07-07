Diga adeus à ventoinha. Basta fazer isto para baixar a temperatura do quarto até 5 graus

Com o calor a apertar, um simples truque caseiro está a chamar a atenção por prometer baixar a temperatura do quarto até 5 graus. Fácil de aplicar e sem grandes custos, pode ajudar a tornar as noites mais frescas.

Quando encontrámos este truque no site Los Replicantes, percebemos de imediato que tínhamos de o dar a conhecer aos nossos leitores. Nos dias de maior calor, manter a casa fresca pode ser uma tarefa difícil, sobretudo para quem não dispõe de ar condicionado. Ainda assim, há uma técnica simples que pode ajudar a reduzir a temperatura de uma divisão e tornar o ambiente mais agradável durante algumas horas.

Este método vem da Alemanha e exige apenas dois elementos: uma garrafa de água e um congelador. O primeiro passo consiste em encher uma garrafa — idealmente com capacidade para 1,5 litros — deixando algum espaço vazio para evitar que rebente durante a congelação. Em seguida, basta colocá-la no congelador até que a água fique completamente congelada.

Depois de congelada, a garrafa deve ser colocada num local elevado do quarto, como uma prateleira ou o topo de um armário. À medida que o gelo vai derretendo, o ar frio desce e distribui-se pela divisão, contribuindo para baixar a temperatura ambiente. Em espaços mais pequenos, esta diferença pode situar-se entre os três e os cinco graus, proporcionando um ambiente mais confortável.

Apesar disso, o efeito é apenas temporário, mantendo-se entre duas e seis horas, consoante as condições. Quando o gelo derreter por completo, basta substituir a garrafa por outra previamente congelada para prolongar a sensação de frescura. Para potenciar ainda mais o resultado, esta técnica pode ser combinada com um ventilador, permitindo uma sensação de alívio mais rápida.