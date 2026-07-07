Quase ninguém faz isto à ventoinha. E faz toda a diferença no combate ao calor

Nem toda a gente tem ar condicionado, mas há um truque simples com a ventoinha que ajuda a refrescar a casa sem gastar mais eletricidade.

À medida que os dias mais quentes se aproximam, voltam também as dificuldades em adormecer, sobretudo para quem não tem ar condicionado em casa. Se utiliza apenas uma ventoinha para refrescar o quarto, existe um truque simples que pode fazer a diferença e que tem vindo a ganhar popularidade nas redes sociais.

A sugestão foi partilhada pela página de Instagram The Range UK e passa por uma alteração muito simples: colocar a ventoinha voltada para o exterior da janela, em vez de direcionar o fluxo de ar para dentro do quarto.

De acordo com a publicação, este método permite expulsar o ar quente acumulado no interior da divisão, criando uma sensação de maior frescura ao fim de algum tempo. Em vez de fazer circular o ar quente pelo quarto, a ventoinha funciona como uma espécie de sistema de extração, contribuindo para melhorar o ambiente durante a noite.