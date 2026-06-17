Nunca ligue uma ventoinha que esteve guardada sem verificar isto

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Com a subida das temperaturas, muitas pessoas voltam a usar as ventoinhas guardadas durante meses. Antes de as ligar, é importante verificar e limpar o aparelho, pois o pó acumulado pode afetar o seu funcionamento e a qualidade do ar em casa.

Com a chegada do tempo quente, é comum voltar a utilizar as ventoinhas que passaram meses guardadas na arrecadação ou no fundo de um armário. No entanto, antes de as ligar para refrescar a casa, há um cuidado essencial que não deve ser descurado: a limpeza.

À primeira vista, pode parecer que passar um pano pelo exterior ou recorrer a ar comprimido para eliminar o pó visível é suficiente. Contudo, os especialistas alertam que essa limpeza superficial não basta e pode até comprometer a qualidade do ar no interior da habitação.

De acordo com o site Good House Keeping, o especialista Noah Pinsonnault explica que o principal problema encontra-se no interior da ventoinha.

“Pó, cabelos e resíduos oleosos acumulam-se nas pás e atrás da grelha ao longo do tempo, o que pode afetar o fluxo de ar e voltar a espalhar essas partículas pela divisão”, explica o especialista.

Como limpar a ventoinha corretamente

Para garantir uma limpeza eficaz, o mais aconselhável é desmontar parcialmente a ventoinha, respeitando sempre as instruções fornecidas pelo fabricante. Ainda assim, existem alguns procedimentos que se aplicam à maioria dos modelos:

Desligue a ventoinha da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza;

Retire a grelha frontal, caso seja possível;

Utilize um aspirador com escova para remover o pó acumulado;

Limpe as pás e o interior do aparelho com um pano de microfibra ligeiramente humedecido;

Se necessário, aplique uma pequena quantidade de detergente;

Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montar a ventoinha.

Os panos de microfibra são os mais recomendados, uma vez que ajudam a reter o pó, evitando que este seja simplesmente espalhado durante a limpeza.