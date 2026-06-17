Nunca ligue uma ventoinha que esteve guardada sem verificar isto

  • Dois às 10
  • Ontem às 17:00
Ventoinha
Ventoinha
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com a subida das temperaturas, muitas pessoas voltam a usar as ventoinhas guardadas durante meses. Antes de as ligar, é importante verificar e limpar o aparelho, pois o pó acumulado pode afetar o seu funcionamento e a qualidade do ar em casa.

Com a chegada do tempo quente, é comum voltar a utilizar as ventoinhas que passaram meses guardadas na arrecadação ou no fundo de um armário. No entanto, antes de as ligar para refrescar a casa, há um cuidado essencial que não deve ser descurado: a limpeza.

À primeira vista, pode parecer que passar um pano pelo exterior ou recorrer a ar comprimido para eliminar o pó visível é suficiente. Contudo, os especialistas alertam que essa limpeza superficial não basta e pode até comprometer a qualidade do ar no interior da habitação.

De acordo com o site Good House Keeping, o especialista Noah Pinsonnault explica que o principal problema encontra-se no interior da ventoinha.

“Pó, cabelos e resíduos oleosos acumulam-se nas pás e atrás da grelha ao longo do tempo, o que pode afetar o fluxo de ar e voltar a espalhar essas partículas pela divisão”, explica o especialista.

Como limpar a ventoinha corretamente

Para garantir uma limpeza eficaz, o mais aconselhável é desmontar parcialmente a ventoinha, respeitando sempre as instruções fornecidas pelo fabricante. Ainda assim, existem alguns procedimentos que se aplicam à maioria dos modelos:

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

  • Desligue a ventoinha da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza;

  • Retire a grelha frontal, caso seja possível;

  • Utilize um aspirador com escova para remover o pó acumulado;

  • Limpe as pás e o interior do aparelho com um pano de microfibra ligeiramente humedecido;

  • Se necessário, aplique uma pequena quantidade de detergente;

  • Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montar a ventoinha.

Os panos de microfibra são os mais recomendados, uma vez que ajudam a reter o pó, evitando que este seja simplesmente espalhado durante a limpeza.

Temas: Ventoinha
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Sem ar condicionado? Com uma ventoinha e este truque resolve o problema

A ventoinha ligada à noite está a pôr a sua vida em risco. Sabe porquê?

Se tem ar condicionado, atenção a este detalhe. Pode aumentar a fatura da eletricidade

Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Dicas

Este parque português está a fazer muitos esquecer a Disneyland e a Isla Mágica

Ontem às 16:00

Parece um resort de luxo, mas é uma quinta portuguesa onde pode pernoitar

Ontem às 15:00

Não espere pelo Prime Day: este aspirador vertical que aspira e lava já está com 47% de desconto

16 jun, 10:33

Há uma lagoa em Portugal que recebe água do mar todos os anos e transforma-se num paraíso

16 jun, 09:21

Quer que as bananas durem mais dias? Há um sítio onde as deve guardar e quase ninguém o faz

15 jun, 16:18

Escondida entre falésias, esta praia portuguesa destaca-se pela sua paisagem deslumbrante

15 jun, 15:57

Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa

12 jun, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Lurdes lembra os últimos dias da filha com cancro: “Ia à igreja pedir para Deus a levar”

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira recorda dupla com Manuel Luís Goucha: "Era um segredo tão bem guardado"

Ontem às 10:03

Criança com autismo oferece presente de fé a Cristina Ferreira: «Tu sabes que eu acredito e confio»

16 jun, 11:01

Flávio viu o pai abandonar a mãe depois do diagnóstico de cancro: «Já o retirei da minha vida»

16 jun, 11:55

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Secret Story. Liliana faz revelação surpreendente sobre possível reencontro com o ex-noivo Zé

Ontem às 16:07

Após separar-se de Afonso Leitão, Catarina Miranda «abre os cordões à bolsa» e volta a sorrir: «Mereces isso e muito mais»

Ontem às 13:58

Que luxo. Dylan Fonte oferece presente milionário a Inês Gama: «Ainda estou sem palavras»

Ontem às 09:47

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

16 jun, 16:35

Fotos

Nunca ligue uma ventoinha que esteve guardada sem verificar isto

Ontem às 17:00

Secret Story. Liliana faz revelação surpreendente sobre possível reencontro com o ex-noivo Zé

Ontem às 16:07

Este parque português está a fazer muitos esquecer a Disneyland e a Isla Mágica

Ontem às 16:00

Parece um resort de luxo, mas é uma quinta portuguesa onde pode pernoitar

Ontem às 15:00