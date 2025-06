Como resistir ao calor: transforme a sua ventoinha simples num ar condicionado

As ventoinhas, por si só, muitas vezes limitam-se a fazer circular o ar quente. Mas existe um truque engenhoso para torná-las mais eficazes

Em dias de calor muito intenso, e para quem não tem ar condicionado em casa, suportar as elevadas temperaturas pode ser um verdadeiro desafio. No entanto, se tiver uma ventoinha por perto, há um truque simples que pode fazer toda a diferença na hora de refrescar o ambiente.

As ventoinhas, por si só, têm muitas vezes dificuldade em baixar efetivamente a temperatura, limitando-se a fazer circular o ar quente. Mas existe uma maneira engenhosa de torná-las mais eficazes a refrescar o espaço. A página de TikTok @top_dicas_ partilhou um método simples para transformar uma ventoinha num verdadeiro ar condicionado caseiro.

O processo é acessível e não exige ferramentas. Vai precisar apenas de uma ventoinha, duas garrafas de plástico, dois tubos de plástico, uma caixa térmica de esferovite, gelo, fita-cola e abraçadeiras. Comece por cortar a parte superior das garrafas, criando uma forma semelhante a funis. Em seguida, corte dois círculos nos lados da caixa térmica com o diâmetro necessário para encaixar os tubos. Do outro lado dos tubos, prenda os funis com fita-cola.

Depois, fixe a parte mais larga dos funis à ventoinha – um à frente e outro atrás – utilizando abraçadeiras. Encaixe os tubos nos buracos da caixa térmica e ligue-os aos funis que prendeu à ventoinha. Por fim, antes de ligar o aparelho, coloque gelo dentro da caixa de esferovite. O resultado será uma brisa mais fresca e muito mais agradável.

Este truque simples pode ajudar a aliviar os dias de maior calor sem recorrer a equipamentos caros. E se ainda restarem dúvidas, vale a pena ver o vídeo explicativo disponível na conta de TikTok mencionada: