Esqueça a ventoinha e o ar condicionado. É assim que os egípcios mantêm a casa fresca sem aparelhos.

O casamento foi memorável e a lua de mel promete ser igual. Júlia Palha e o marido já aterraram em destino de sonho

O calor aperta, mas há uma técnica antiga que continua a dar provas. Descubra como os egípcios conseguem manter a casa fresca sem recorrer a ventoinhas nem a ar condicionado.

Um método antigo e totalmente natural para combater o calor durante a noite voltou a ganhar destaque: o truque do lençol molhado, utilizado pelos antigos egípcios, um povo que sabia bem como enfrentar as noites escaldantes do deserto, escreve o HuffPost.

A técnica consiste em borrifar ligeiramente um lençol com água, deixando-o húmido, mas sem o encharcar. O efeito resulta da evaporação da água, que contribui para reduzir gradualmente a temperatura do ambiente.

Desta forma, é possível dormir de forma mais confortável e aliviar a sensação de calor intenso, sem recorrer a ventoinhas ou ar condicionado.

O mesmo artigo refere ainda que colocar uma toalha húmida no pescoço, nos pulsos ou na testa também pode ser uma ajuda importante para refrescar o corpo.