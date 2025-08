Está a 30€ e pode usar-se de pé ou guardar-se numa gaveta: adoramos esta ventoinha portátil

Sim, é uma ventoinha de pé,mas fecha-se completamente e pode ser guardada numa mochila

Esta ventoinha dobrável LIPETY está a conquistar cada vez mais utilizadores e não é difícil perceber porquê. Parece um simples modelo de secretária, mas revela-se bem mais versátil: fecha-se totalmente, ajusta-se em altura e tem potência suficiente para refrescar uma divisão inteira. Está disponível por cerca de 33€ na Amazon, conta com mais de seis mil avaliações e mais de mil compras apenas no último mês. Uma daquelas descobertas discretas que transformam os dias mais abafados.

Design portátil e várias utilizações possíveis

A principal vantagem desta ventoinha está na sua flexibilidade. Pode ser utilizada como modelo de secretária, de chão ou totalmente dobrada, ideal para espaços pequenos ou para quem precisa de algo fácil de transportar. Quando fechada, mede apenas 10,5 cm de altura — o suficiente para caber numa gaveta, mala ou mochila. Aberta, adapta-se a vários cenários: ao lado da cama, no escritório ou na sala.

Como refere uma utilizadora: “Não é muito grande, mas dobra-se completamente. Por ser de plástico, é leve e fácil de transportar.” Outra acrescenta: “Uso-a para dormir e ponho-a mesmo ao lado. E a bateria dura muito.”

Silenciosa, com várias velocidades e comando à distância

Apesar do tamanho compacto, a ventilação não desilude. Conta com quatro velocidades (brisa, vento suave, vento forte e fluxo natural) e um motor silencioso que não ultrapassa os 30 dB — ideal para trabalhar ou dormir. A oscilação de 70° e a inclinação ajustável em 180° permitem uma boa distribuição do ar. Tem ainda temporizador programável (de uma a quatro horas) e comando à distância com alcance até dez metros.

Bateria de longa duração e carregamento fácil

Outro ponto forte é a autonomia. A bateria recarregável de 7200 mAh garante funcionamento até 23 horas, consoante a velocidade escolhida. Carrega-se com cabo USB-C, incluído, e dispensa tomadas durante o uso. Seja em casa, numa viagem ou até numa autocaravana, é uma opção prática e autónoma.

Como refere um utilizador: “Parece pequena, mas é potente. Dormimos bem mesmo sem ar condicionado.” Outro acrescenta: “Carrega-se com USB-C, traz cabo longo. É silenciosa e tem vários modos de vento.”

Uma boa escolha para os dias quentes — e não só

Com uma classificação média de 4,1 estrelas e milhares de avaliações positivas, esta ventoinha da LIPETY destaca-se pela combinação entre desempenho, praticidade e preço acessível. O design moderno, a base antiderrapante e a facilidade de limpeza reforçam a sua utilidade — não apenas para o verão, mas também para dias abafados noutras alturas do ano.

“É o meu melhor amigo para este verão”, lê-se numa das opiniões mais recentes. Outro comprador escreve: “Muito prática... pode ser usada em qualquer lado.” Talvez por isso continue a ser um pequeno segredo bem guardado em Portugal.

