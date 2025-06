A ventoinha ligada à noite está a pôr a sua vida em risco. Sabe porquê?

Nestes dias de calor que todos temos vivido, dormir com a ventoinha ligada tornou-se quase uma necessidade para muitas pessoas. Mas será que este hábito tão comum é realmente seguro? Neste artigo, vamos revelar os possíveis riscos para a tua saúde e o que deves ter em conta para proteger o teu sono.

Quando as temperaturas sobem, muitas pessoas têm dificuldade em dormir sem a ajuda de uma ventoinha no quarto para refrescar o ambiente. Contudo, será que deixar este aparelho ligado durante toda a noite traz riscos para a saúde?

A resposta não é totalmente direta. A boa notícia é que o uso da ventoinha durante a noite não representa um perigo grave para a saúde. No entanto, existem vantagens e desvantagens, e, em algumas situações, o funcionamento contínuo do aparelho pode causar sintomas bastante incómodos, segundo o site «Healthline», num artigo revisto pelo médico Raj Dasgupta.

Quais as vantagens de dormir com a ventoinha ligada?

Comecemos pela mais evidente: a ventoinha arrefece o ambiente, garantindo maior conforto durante a noite. O calor pode afetar a qualidade do sono e dificultar o adormecimento, além de que quem transpira muito pode perder minerais essenciais para o organismo.

Outro aspeto positivo é o ruído constante da ventoinha, que muitas pessoas associam ao chamado “white noise”, um som que ajuda a relaxar e a adormecer.

As ventoinhas também promovem a circulação do ar, prevenindo que o ambiente fique com odores desagradáveis.

O Healthline destaca ainda estudos que indicam que o uso de ventoinha durante a noite pode reduzir o risco de Síndrome da Morte Súbita do Lactente, apontando uma redução do risco em 72%.

E quais são as desvantagens de manter a ventoinha ligada toda a noite?

Embora não seja um risco sério para a saúde, o site Healthline aponta quatro desvantagens importantes.

Congestão nasal

A circulação constante de ar pode provocar secura na boca, nariz e garganta, levando o corpo a produzir muco em excesso, o que pode resultar em dores de cabeça, nariz entupido e irritação na garganta.

Para quem já está doente, a ventoinha pode agravar os sintomas. Uma solução recomendada para quem precisa de usar o aparelho durante o sono é também utilizar um humidificador.

Alergias

As ventoinhas podem fazer circular poeira e pólen no ar, o que pode desencadear alergias em algumas pessoas. Além disso, as pás da ventoinha acumulam pó.

Olhos e pele secos

A exposição constante ao ar em movimento pode provocar secura nos olhos e na pele. Para evitar estes sintomas, recomenda-se hidratar bem a pele e usar gotas oculares.

Dores musculares

Segundo o Healthline, o fluxo contínuo de ar pode levar à contracção muscular e até ao aparecimento de cãibras. Para minimizar este risco, deve evitar-se que a ventoinha esteja direcionada diretamente para o corpo durante o sono.