Da TVI à CNN, todos os projetos Media Capital sem publicidade: subscreva o PREMIUM

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Abrir um site e conseguir chegar ao conteúdo sem interrupções é agora uma possibilidade para todos os consumidores dos conteúdos digitais do grupo Media Capital. Quem não quer uma experiência sem pop-ups, banners, vídeos automáticos e publicidade? Foi precisamente a pensar nisso que a Media Capital lançou o PREMIUM, um serviço de subscrição que permite aceder aos conteúdos do Universo IOL sem anúncios digitais.

O serviço abrange vários sites e apps da Media Capital, incluindo SELFIE, TVI, TVI Player, CNN Portugal, Maisfutebol, Jornal SOL, Versa, Away e IOL. A proposta passa por oferecer uma experiência de utilização mais limpa e simples, tanto na leitura de notícias como no consumo de vídeos, programas e restantes conteúdos.

O PREMIUM está dividido em duas modalidades: a opção PREMIUM Light custa 1,99 euros por mês e remove a publicidade digital das plataformas aderentes.

Já o PREMIUM Plus, disponível por 4,99 euros mensais, inclui vantagens adicionais para quem utiliza regularmente os serviços do grupo. Entre os benefícios estão 300 créditos mensais para usar no TVI Pass, acesso antecipado a episódios de novelas, assinatura digital do jornal SOL e da revista VERSA e acesso aos canais TVI Reality, V+ e TVI Ficção, mesmo fora de Portugal.

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No fundo, o objetivo do PREMIUM é tornar o consumo digital mais confortável e personalizado, reduzindo distrações e simplificando a experiência de navegação nas diferentes plataformas do grupo.

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