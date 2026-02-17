Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Quase dois meses após o fim de Secret Story – Casa dos Segredos 9, Vera Cláudia viu-se envolvida em nova polémica ao abordar o alegado afastamento de Marisa Pires e Pedro Jorge.

A nona edição de Secret Story – Casa dos Segredos terminou há quase dois meses, mas os antigos concorrentes continuam a dar que falar fora da casa mais vigiada do País. Desta vez, foi Vera Cláudia quem esteve no centro das atenções após ser questionada sobre um possível afastamento de Marisa Pires e Pedro Jorge.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, um seguidor quis saber: “Já não te dás com o Pedro e a Marisa? O que aconteceu? Parecias gostar deles”.

Sem rodeios, a ex-concorrente explicou a sua posição. “Sinto-me triste com eles, pois, na casa, o grupo dos frescos não se largava e eram um apoio gigante uns com os outros. E, como tal, sendo adultos, deveriam ter tido uma conversa, porque muitos deram opiniões. É normal — estávamos num jogo!”, afirmou.

Vera Cláudia reforçou ainda que, quando existe vontade, tudo se resolve: “Quando a pessoa quer, faz questão, existe tempo, existe jeito e faz acontecer”. Aproveitou também para enviar “beijinhos” a Leandro Martins e Marisa Susana, com quem Marisa Pires e Pedro Jorge estão atualmente de relações cortadas.

Entretanto, as reações não tardaram e houve quem acusasse a ex-participante de procurar protagonismo. Vera não ficou em silêncio e respondeu diretamente aos críticos.

“Minhas lindas e meus lindos, o Instagram é meu… as pessoas são livres de perguntar o que quiserem, e eu respondo se quiser!”, começou por escrever.

Garantindo que não existe qualquer animosidade pessoal, esclareceu: “Sobre a pergunta que fizeram de Marisa e Pedro, não vi qualquer tipo de maldade… e digo também que o casal a mim não me fez NADA!!!!”.

A ex-concorrente explicou que o comentário anterior refletia apenas a nostalgia da união que existia dentro da casa: “Simplesmente fico triste por o grupo deles se terem afastado”.

A terminar, deixou uma mensagem mais dura para quem a criticou: “Mais informo que eu não preciso de ninguém para aparecer, tem gente tão ignorante… daqui a pouco não podemos fazer nada… o povo é doido mesmo, ganhem mais um pouco de noção”.

Mesmo depois do fim do reality show da TVI, as dinâmicas entre os ex-concorrentes continuam a dar que falar — e a gerar polémica nas redes sociais.