Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

Recorrendo ao Instagram, Vera de Melo mostrou o rosto da filha, Matilde.

Não há dúvidas: Vera de Melo é uma mãe orgulhosa. A prova está numa partilha recente da psicóloga no Instagram.

«Ainda ontem cabia inteira nos meus braços, pequenina, com aquele cheirinho doce de bebé que nunca esquecemos. A Matilde parecia tão frágil, tão dependente, e eu jurava que o tempo ia andar devagar para que pudesse guardar cada detalhe, cada gargalhada, cada passo inseguro», começou por escrever Vera de Melo na legenda de uma fotografia, onde revela o rosto da filha.

De seguida, a psicóloga admitiu: «Mas o tempo, esse teimoso, não para. Pisca-se os olhos e, de repente, já não pede colo a toda a hora, já não precisa da mão para atravessar a rua. Hoje olho para ela e vejo uma adolescente linda, cheia de sonhos, personalidade e uma luz que ilumina tudo à volta».

«E o coração fica dividido: uma parte morre de saudades daquele bebé que enchia a casa de balbucios, outra parte transborda de orgulho por esta jovem que cresce todos os dias diante de mim», acrescentou. «É por isso que aprendo, todos os dias, a não viver na pressa... a saborear o agora. A infância não se repete, os dias não voltam atrás e cada fase tem a sua magia. A vida ensina-nos que a maior dádiva é mesmo esta: estar presente, de corpo e alma, em cada momento. Por isso, não faças o tempo perder tempo e aproveita cada minuto», concluiu.

Nos comentários, os seguidores realçaram as parecenças de Matilde com a mãe. Entre os elogios, lê-se: «Tão linda. É a cara da mãe ❤️», «E como ela está linda ❤️» e «Sorriso lindo ❤️😍».