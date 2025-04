Comentadora da TVI em partilha íntima: «Que nunca se apague esta luz!»

Um momento de fé que não passou indiferente nas redes sociais.

Vera de Melo, comentadora do programa «Dois às 10» da TVI, partilhou nas redes sociais um momento de introspeção, refletindo sobre a importância das luzes que nos guiam, especialmente em momentos de fé. A partilha é ilustrada por uma foto da procissão das velas em Fátima, no dia 13 de abril. Vera descreve como cada vela acesa é um «sussurro de fé», um ato silencioso de agradecimento e esperança.

A publicação foi calorosamente recebida pelos seus seguidores, que deixaram mensagens de carinho «Sejam sempre abençoados 🌹🌹❤️», escreveu uma seguidora, agradecendo a inspiração.

