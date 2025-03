Casamento de Vera de Melo não correu como planeado

Vera de Melo revelou em exclusivo dois imprevistos que marcaram o seu casamento.

Em uma entrevista exclusiva ao digital do «Dois às 10», Vera de Melo abriu o coração e partilhou alguns momentos inusitados do seu casamento, que não correram exatamente como o planeado.

A psicóloga revelou que, apesar de ter comprado uns ténis novos para o grande dia, estes não chegaram a tempo e acabou por usar uns antigos, que já tinha em casa. Para completar os imprevistos, o papillon de Luís Fernandes, o seu noivo, desapareceu pouco antes da cerimónia, forçando-o a recorrer a uma gravata que já possuía.

Vera revelou que, embora essas situações tenham fugido ao planeado, o casal conseguiu manter a calma e aproveitar o momento. Para o casal, esses pequenos contratempos acabaram por dar um toque de autenticidade ao dia, que será lembrado com carinho, independentemente dos detalhes.

Recorde-se que Vera de Melo casou em segredo no passado dia 14 de fevereiro, surpreendendo todos ao revelar a novidade nas redes sociais. A psicóloga decidiu manter o evento longe dos holofotes, o que tornou a revelação ainda mais impactante para os seus seguidores. O casamento, celebrado no Dia dos Namorados, tornou-se um momento especial e simbólico para o casal, marcado por um amor que, apesar de discreto, foi expresso de forma genuína nas redes. Ao partilhar os detalhes com o público, Vera de Melo deixou claro que, para si, o mais importante foi viver o momento de forma autêntica, sem as expectativas e pressões que muitas vezes acompanham os casamentos públicos.