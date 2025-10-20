Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

  • Dois às 10
  • Há 3h e 38min

Um pós gala marcado por confrontos e emoções fortes no “Secret Story 9” surpreendeu tudo e todos.

A mais recente gala da “Secret Story 9” ficou marcada por fortes emoções e confrontos entre os concorrentes, especialmente entre Vera e Dylan. O ambiente subiu de tom no pós gala, num momento que levou a concorrente a perder a cabeça.

A apresentadora Cristina Ferreira, que acompanha atentamente tudo o que se passa na casa, não ficou indiferente ao momento e partilhou a sua reação nas redes sociais.Nem sei o que dizer. Eu mal tinha chegado a casa. E agora dormir?”, escreveu Cristina.

Após uma gala marcada pela tensão e pelas emoções à flor da pele, Cristina Ferreira regressa esta segunda-feira à condução do “Dois às 10”, onde irá comentar, juntamente com os habituais comentadores, todas as incidências da noite — dos desentendimentos às surpresas que deixaram o público colado ao ecrã.

Temas: Vera Dylan Cristina Ferreira Secret Story Dois às 10

