Mal saiu do «Secret Story», Mariana conversou com Vera e apanhou grande surpresa

Fora da casa do «Secret Story», Mariana começa a perceber o impacto do jogo cá fora. A ex-concorrente revelou estar surpreendida com o apoio a alguns colegas e confessou ter ficado sem palavras após uma conversa com Vera, expulsa por agredir Dylan.

Depois de ser expulsa do «Secret Story», Mariana tem vivido dias de muitas descobertas. No programa «Dois às 10», da TVI, a ex-concorrente partilhou o que sentiu ao ver as reações do público e o que mais a surpreendeu desde que saiu da casa.

Mariana confessou estar surpreendida com o apoio que Marisa tem recebido, até porque não sabia que é casada com Pedro Jorge.

A jovem revelou ainda que já teve oportunidade de falar com Vera, a ex-concorrente que foi expulsa após agredir Dylan. “Falei com ela ao telemóvel, e ela contou-me algumas coisas. Eu disse: ‘Uau, não tinha essa noção’”, partilhou, sem revelar o conteúdo da conversa.

Sobre a forma como os colegas têm sido recebidos cá fora, Mariana também comentou o caso de Liliana, que tem sido alvo de críticas. “Tinha essa noção”, reconheceu, mostrando compreender o impacto das atitudes dentro da casa no olhar do público.

Apesar das surpresas, Mariana descreveu a experiência no «Secret Story» como única e transformadora, e garante que sai com o sentimento de dever cumprido.