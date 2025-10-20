Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer

A madrugada de 20 de outubro ficou marcada por um dos momentos mais polémicos da “Secret Story 9”. Durante o pós-gala, Vera agrediu Dylan na “cadeira quente”, o que levou à sua expulsão imediata do programa. Vera estará esta terça-feira, dia 21 de outubro, no «Dois às 10», onde revelará o seu segredo.

Como tudo aconteceu

No ‘Especial’ emitido esta segunda-feira e conduzido por Cristina Ferreira, Vera falou pela primeira vez sobre o incidente, numa conversa a sós com a apresentadora. A ex-concorrente admitiu que o momento de descontrolo resultou de “um acumular de situações” e justificou que não precisava de “atacar ninguém, muito menos falar das filhas. O que mais me causou stress foi já termos falado sobre o assunto e o Dylan ter-me pedido desculpa”, explicou, mostrando-se arrependida, mas sublinhando que “a violência não é só física, mas também verbal”.

Do outro lado, Dylan também reagiu à agressão e reconheceu o erro de ter mencionado um tema sensível: “Não devia ter tocado no nome das filhas dela, mas apenas critiquei uma atitude.”

Após ouvir os dois concorrentes, A Voz comunicou a decisão final: “Ontem, as regras foram gravemente violadas. A violência física nunca é uma decisão aceitável. Por esse motivo, em conformidade com as regras do programa, Vera, está expulsa.”

O episódio gerou uma forte reação nas redes sociais, onde muitos fãs se dividiram entre a compreensão pela reação emocional de Vera e a defesa da tolerância zero a qualquer forma de violência dentro da casa.