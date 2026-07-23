A ilha de piratas com piscina que está a fazer sucesso entre famílias portuguesas

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Com a chegada dos dias quentes, ideais para passeios e mergulhos refrescantes, existe um espaço no Montijo que tem vindo a destacar-se entre famílias e visitantes nas redes sociais. A Quinta das Riscas alia natureza, lazer e um ambiente temático pensado para agradar tanto a crianças como a adultos.

Habitualmente escolhida para receber eventos como casamentos, batizados e aniversários, a quinta sobressai pelo cenário natural que a rodeia. Cascatas, coqueiros, lagos e animais como cisnes, pavões e patos-reais fazem parte da experiência, que privilegia o contacto direto com a natureza.

Uma das atrações mais procuradas é a Ilha dos Piratas, uma área temática inspirada no universo dos corsários e das aventuras marítimas. Rodeada por água cristalina, esta zona foi concebida para estimular a imaginação dos mais pequenos, embora também consiga surpreender os visitantes adultos.

Nas redes sociais, diversos vídeos partilhados por visitantes mostram alguns dos recantos mais impressionantes do espaço. Entre eles está o criador de conteúdos Gustavo Henrique, que revelou alguns detalhes da experiência.

«Por aqui vais poder viver experiências como entrar numa caverna em forma de caveira, mergulhar numa piscina que parece uma ilha secreta perdida no meio do oceano e explorar um navio inspirado no famoso filme Piratas das Caraíbas», descreveu.

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Para além das atrações temáticas, o espaço dispõe ainda de bar, jacuzzi e espreguiçadeiras para quem prefere descansar e aproveitar o sol. Segundo o criador de conteúdos, as bebidas funcionam através de um cartão adquirido na receção.

Existe também uma surpresa para quem celebrar o aniversário no local: os aniversariantes podem levar o próprio bolo e recebem um espumante oferecido pela casa. Para mais informações e reservas, o contacto disponibilizado é o 912 650 099

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Temas: Verao Calor Dois às 10 Piscina
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