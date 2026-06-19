É um dos maiores parques aquáticos do mundo e fica em Portugal. Tem escorregas gigantes e vista para a montanha

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Para quem não dispensa um parque aquático nos dias quentes de verão, o Parque Aquático de Amarante surge como uma excelente opção

Localizado numa encosta com vista privilegiada sobre o rio Tâmega, este espaço combina diversão para todas as idades com uma envolvente natural de grande beleza.

Entre 30 de maio e 14 de setembro, os visitantes podem aproveitar várias atrações pensadas para diferentes perfis. Entre os destaques estão a piscina de ondas, que recebe diariamente festas de espuma, os escorregas e pistas rápidas, bem como o Turbolance, destinado aos mais aventureiros.

As crianças também encontram um espaço dedicado à sua diversão, com piscinas próprias, sprays de água e escorregas adaptados aos mais pequenos.

Descubra todos os detalhes deste espaço na galeria acima.