«Estamos um bocadinho em choque». Cristina Ferreira dá notícia de crime que está a 'gelar' o País

Cristina Ferreira reagiu, em direto, à notícia do homicídio da vereadora de Vagos, alegadamente morta pelo próprio filho de 14 anos — um caso que está a deixar o país em choque.

O “Dois às 10” desta quarta-feira ficou marcado pela notícia de crime que está a chocar o País. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagiram em direto à notícia trágica do homicídio de Susana Gravato, vereadora da Câmara de Vagos, alegadamente morta pelo próprio filho, de apenas 14 anos.

Durante o programa, Cristina Ferreira confessou o impacto da história: “Estamos um bocadinho em choque”, admitiu.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que já deteve o jovem e confirmou que a arma usada no crime pertencia ao pai. De acordo com o comunicado da PJ à LUSA, “existem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado que vitimou a sua mãe”. A vítima foi atingida dentro da própria casa, quando estaria ao telefone com uma amiga, que terá alertado as autoridades após ouvir o disparo.