Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:09
Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos
Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos
Foto: DR

Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, foi morta com um disparo de arma de fogo dentro da própria casa, alegadamente pelo filho de 14 anos.

A Polícia Judiciária deteve o filho da vereadora da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato, de 49 anos, por suspeita de homicídio qualificado. O jovem, de apenas 14 anos, é suspeito de ter matado a mãe com um disparo de arma de fogo, na tarde de terça-feira, na Gafanha da Vagueira, concelho de Ílhavo.

De acordo com o comunicado da PJ, “existem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado que vitimou a sua mãe”. A vítima foi atingida dentro da própria casa, quando estaria ao telefone com uma amiga, que terá alertado as autoridades após ouvir o disparo.

Nas diligências de investigação, a PJ conseguiu recuperar a arma utilizada, pertencente ao pai do menor, e recolher vários indícios de prova. O jovem foi detido e será presente a primeiro interrogatório judicial na Comarca de Aveiro.

O marido de Susana Gravato ainda tentou reanimar a mulher antes da chegada dos meios de socorro, mas sem sucesso. A tragédia está a chocar o país e toda a comunidade local, que descreve a autarca como “uma mulher dedicada, próxima e muito respeitada”.

Com LUSA.

Temas: Vereadora de Vagos

