Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, foi morta com um disparo de arma de fogo dentro da própria casa, alegadamente pelo filho de 14 anos.

A Polícia Judiciária deteve o filho da vereadora da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato, de 49 anos, por suspeita de homicídio qualificado. O jovem, de apenas 14 anos, é suspeito de ter matado a mãe com um disparo de arma de fogo, na tarde de terça-feira, na Gafanha da Vagueira, concelho de Ílhavo.

De acordo com o comunicado da PJ, “existem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado que vitimou a sua mãe”. A vítima foi atingida dentro da própria casa, quando estaria ao telefone com uma amiga, que terá alertado as autoridades após ouvir o disparo.

Nas diligências de investigação, a PJ conseguiu recuperar a arma utilizada, pertencente ao pai do menor, e recolher vários indícios de prova. O jovem foi detido e será presente a primeiro interrogatório judicial na Comarca de Aveiro.

O marido de Susana Gravato ainda tentou reanimar a mulher antes da chegada dos meios de socorro, mas sem sucesso. A tragédia está a chocar o país e toda a comunidade local, que descreve a autarca como “uma mulher dedicada, próxima e muito respeitada”.

Com LUSA.