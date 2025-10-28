A pergunta que o filho da vereadora de Vagos foi incapaz de responder aos investigadores

O caso que abalou o país continua a revelar novos detalhes. O jovem de 14 anos que confessou ter matado a mãe, Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, admitiu em tribunal que planeava fugir de casa no dia do crime — mas não conseguiu explicar o motivo que o levou a puxar o gatilho.

Durante o primeiro interrogatório judicial, o menor contou às autoridades que, no dia em que matou a mãe, tinha o intuito de fugir de casa com um amigo. Segundo o jornal Público, o adolescente revelou que retirou dinheiro e uma arma do cofre da família e que planeava ainda roubar a mota do pai para concretizar a fuga.

Contudo, quando confrontado pelos investigadores, o jovem não foi capaz de explicar o que o levou a disparar dois tiros sobre a mãe. Foi essa a pergunta que ficou sem resposta — e que, para já, continua a intrigar quem acompanha o caso.

Após o crime, o adolescente tentou simular um assalto para disfarçar o homicídio, mas acabaria por confessar o sucedido às autoridades.

O caso está sob investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, e o jovem encontra-se atualmente internado num centro educativo do Porto, onde está a ser acompanhado por especialistas em saúde mental.

