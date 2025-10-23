Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

  • Dois às 10
  • Há 1h e 49min

O crime que abalou o país começa agora a ser reconstituído. As falhas deixadas pelo próprio jovem e o papel crucial das câmaras de vigilância permitiram à Polícia Judiciária (PJ) chegar à verdade sobre o homicídio de Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, alegadamente morta pelo filho de apenas 14 anos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na tarde de terça-feira, a vereadora Susana Gravato foi encontrada morta dentro da própria casa, na Gafanha da Vagueira, com um disparo de arma de fogo. O marido ainda tentou reanimá-la, mas sem sucesso. As primeiras informações pareciam apontar para um assalto violento, mas a investigação rapidamente levantou dúvidas.

De acordo com fontes próximas do processo, as câmaras de videovigilância foram determinantes para desmontar a versão inicial. As imagens mostravam que o jovem nunca chegou a sair de casa, contrariando o que disse às autoridades. O rapaz terá garantido que não estava em casa, mas as imagens provaram o contrário: ele terá saído apenas após o disparo, para cobrir as câmaras e remexer objetos na habitação, tentando simular um assalto.

A polícia encontrou ainda a mãe coberta com uma manta, o que reforça a ideia de que tenha sido alguém conhecido a cometer o crime. A arma utilizada — pertencente ao pai — terá sido localizada depois de o menor ter indicado o local onde a escondeu.

Temas: Vereadora de Vagos Susana Gravato Dois às 10

RELACIONADOS

Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

A Não Perder

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 13 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 1h e 4min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 45min

Há uma coisa que Zé gostava que Liliana fizesse quando sair do «Secret Story»

Há 2h e 12min

Zé fala dos pais de Liliana e explica o motivo de não terem enviado presente para a filha

Há 2h e 22min

«Amas a Liliana?»: Zé é confrontado e deixa garantia sobre futuro com a ex-noiva

Há 2h e 31min

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Há 3h e 40min
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Ontem às 11:59

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Ontem às 10:31

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Ontem às 11:13

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Ontem às 12:38

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Há 3h e 40min

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Fotos

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 13 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 1h e 4min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 45min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 49min