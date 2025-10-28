Depois de matar a mãe, filho da vereadora de Vagos cometeu outro ato macabro ligado à família

O caso que chocou o país ganha contornos ainda mais perturbadores. O jovem de 14 anos que confessou ter morto a mãe, Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, revelou às autoridades uma atitude macabra após o crime — escondeu a arma na campa dos avós paternos.

Segundo as mais recentes notícias, o filho da vereadora de Vagos terá confessado ter disparado dois tiros contra a mãe, simulando depois um assalto para tentar disfarçar o homicídio. Mas o que mais surpreendeu os investigadores foi o local escolhido para esconder a arma: a campa dos avós paternos.

O menor de 14 anos que confessou ter matado a mãe, Susana Gravato, com dois tiros, poderá sofrer de uma perturbação obsessivo-compulsiva (TOC), segundo informações avançadas pelo Jornal de Notícias.

De acordo com o mesmo jornal, nunca tinha sido diagnosticada qualquer perturbação mental ao jovem, mas as autoridades começaram a levantar suspeitas durante as diligências e o interrogatório após o crime.

O jovem encontra-se internado num centro educativo do Porto, onde está a ser acompanhado por especialistas em saúde mental.

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro mantém o processo em aberto e continua a recolher elementos para compreender o que levou o adolescente a cometer o crime que abalou Vagos e o país.