Filho de Susana Gravato vive dia decisivo. Eis os últimos desenvolvimentos do assassínio que chocou o país

  • Há 3h e 54min

O filho da vereadora de Vagos volta a ser notícia, quase dois meses depois da morte que chocou o país.

O filho de Susana Gravato volta esta segunda-feira a tribunal para uma nova avaliação da medida que lhe foi aplicada, depois de ter sido identificado como o autor do assassínio da mãe. O jovem encontra-se atualmente internado num centro educativo, ao abrigo da Lei Tutelar Educativa, por se tratar de um menor e, por isso, não ser criminalmente imputável.

A audição de hoje servirá para reavaliar a situação do jovem e perceber se se mantêm as condições que justificam a sua permanência naquela instituição. De acordo com a legislação em vigor, a medida de internamento em centro educativo pode prolongar-se por um período máximo de três anos.

Durante esse tempo, o jovem ficará sujeito a uma vigilância apertada e a acompanhamento psicológico especializado, com o objetivo de promover a sua reeducação, integração social e prevenção de comportamentos de risco no futuro.

O assassínio da vereadora de Vagos, às mãos do próprio filho de 14 anos, chocou o país há quase dois meses.

Temas: Vereadora de Vagos Susana Gravato Dois às 10 TVI

