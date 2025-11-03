«Foi uma festa de tragédia». Últimas horas de vida de Susana Gravato revelam detalhe arrepiante

As últimas horas trouxeram novos desenvolvimentos no caso da morte de Susana Gravato, vereadora do PSD na Câmara Municipal de Vagos. O filho, de 14 anos, confessou o crime e foi internado em regime fechado, por decisão do Tribunal de Família e Menores de Aveiro.

A comunidade de Gafanha da Vagueira, no concelho de Vagos, continua em choque com a morte de Susana Gravato, vereadora pelo PSD.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o filho da autarca viu o tribunal aplicar-lhe a medida de coação de internamento em regime fechado durante três meses. A TVI e a CNN Portugal apuraram que o adolescente se encontra agora no Centro Educativo de Santo António, no Porto.

Armindo Martins, amigo próximo do pai de Susana Gravato, recordou à TVI, em declarações ao "Jornal Nacional", os últimos momentos em que viu a autarca. “Nesse dia, vi passar a mãe aqui com dois cravos que eram para o irmão mais velho, que ia fazer anos. Foi uma festa de tragédia”, contou.

Emocionado, o amigo destacou ainda o impacto da perda na comunidade local: “A Gafanha da Vagueira perde uma grande mulher, algo que não há em todo o lado.”

A investigação ao homicídio de Susana Gravato está a ser conduzida pelas autoridades competentes, que continuam a apurar as circunstâncias exatas da morte.