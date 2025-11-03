«Foi uma festa de tragédia». Últimas horas de vida de Susana Gravato revelam detalhe arrepiante

  • Há 1h e 59min

As últimas horas trouxeram novos desenvolvimentos no caso da morte de Susana Gravato, vereadora do PSD na Câmara Municipal de Vagos. O filho, de 14 anos, confessou o crime e foi internado em regime fechado, por decisão do Tribunal de Família e Menores de Aveiro.

A comunidade de Gafanha da Vagueira, no concelho de Vagos, continua em choque com a morte de Susana Gravato, vereadora pelo PSD. 

Presente a primeiro interrogatório judicial, o filho da autarca viu o tribunal aplicar-lhe a medida de coação de internamento em regime fechado durante três meses. A TVI e a CNN Portugal apuraram que o adolescente se encontra agora no Centro Educativo de Santo António, no Porto.

Armindo Martins, amigo próximo do pai de Susana Gravato, recordou à TVI, em declarações ao "Jornal Nacional", os últimos momentos em que viu a autarca. “Nesse dia, vi passar a mãe aqui com dois cravos que eram para o irmão mais velho, que ia fazer anos. Foi uma festa de tragédia”, contou.

Emocionado, o amigo destacou ainda o impacto da perda na comunidade local: “A Gafanha da Vagueira perde uma grande mulher, algo que não há em todo o lado.”

A investigação ao homicídio de Susana Gravato está a ser conduzida pelas autoridades competentes, que continuam a apurar as circunstâncias exatas da morte.

