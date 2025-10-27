«Isto é tão triste». Cristina Ferreira repara em pormenor pouco falado no caso do assassínio da vereadora de Vagos

Durante o “Dois às 10”, Cristina Ferreira voltou a abordar o trágico caso de Vagos, mostrando-se solidária com o pai do jovem de 14 anos que matou a mãe, Susana Gravato.

O crime que abalou o país continua a marcar a atualidade, e esta segunda-feira, durante o “Dois às 10”, Cristina Ferreira voltou a falar sobre o caso de Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos assassinada pelo filho de 14 anos.

A apresentadora, visivelmente tocada pelo tema, partilhou uma reflexão emocionada sobre o impacto da tragédia na família. “Penso no jovem, mas penso no pai que, durante os próximos tempos, não pode sequer fazer uma pergunta ao filho”, começou por dizer.

Cristina Ferreira sublinhou o sofrimento de um homem que vive agora entre duas perdas profundas — a da mulher e a do filho, atualmente internado num centro educativo no Porto. “Este homem perdeu a mulher e o filho também. Isto é tão triste”, lamentou a apresentadora.

O caso de Vagos tem gerado uma forte onda de comoção pública, não apenas pela violência do crime, mas também pelas suas circunstâncias familiares e psicológicas. Nos últimos dias, surgiram informações que apontam para a possibilidade de o menor sofrer de perturbação obsessivo-compulsiva, algo que as autoridades estão a investigar.