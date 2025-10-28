Rapaz de 14 anos alega que não queria matar a mãe. Foi esta a história contada pelo filho da vereadora de Vagos

Novos detalhes sobre o caso que chocou o país continuam a ser revelados. O jovem de 14 anos, que terá confessado ter matado a mãe, Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, admitiu em tribunal que planeava fugir de casa no dia do crime.

O menor de 14 anos, suspeito de ter matado a mãe, Susana Gravato, com dois tiros na habitação da família, em Vagos, revelou no primeiro interrogatório judicial que pretendia fugir de casa no próprio dia em que cometeu o crime.

Segundo o jornal Público, o jovem contou às autoridades que tinha planeado a fuga com um amigo e que, para concretizar o plano, retirou dinheiro e uma arma do cofre da família, com a intenção de roubar também a mota do pai.

O adolescente, contudo, não conseguiu explicar aos investigadores o motivo que o levou a disparar dois tiros contra a mãe.

De acordo com as informações apuradas, o jovem terá simulado um assalto após o crime, numa tentativa de esconder o que aconteceu. Mais tarde, terá confessado o homicídio às autoridades.

O caso continua a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, enquanto o jovem permanece internado num centro educativo do Porto, onde está a ser acompanhado por psicólogos e especialistas em saúde mental.

A morte de Susana Gravato, vereadora da Câmara de Vagos, continua a comover o país, levantando questões sobre o acompanhamento psicológico de menores e a prevenção da violência em contexto familiar.