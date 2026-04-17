Última hora: já se sabe o que vai acontecer ao menor que matou a mãe, a vereadora de Vagos

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O caso que chocou o País e a comunidade de Vagos ganha um novo capítulo depois de o tribunal anunciar a decisão.

O menor acusado de matar a mãe, em Vagos, em outubro de 2025, foi condenado a três anos de internamento em regime fechado. A decisão foi conhecida esta sexta-feira pelo Tribunal de Família e Menores de Aveiro, no âmbito do processo tutelar educativo instaurado pelo Ministério Público.

O jovem, de 14 anos, foi julgado à porta fechada por um crime de homicídio qualificado, tendo assistido à leitura da sentença numa sala separada. O tribunal considerou essencial uma intervenção prolongada, sublinhando a ausência de arrependimento demonstrada pelo menor. Segundo foi referido, o jovem revelou “frieza” ao longo do processo e descreveu os factos com detalhe.

De acordo com o coletivo de juízes, o menor efetuou dois disparos sobre a mãe. Entre os tiros, a vítima ainda se terá dirigido ao filho, dizendo: “Está tudo bem, tem calma”. Ainda assim, o tribunal concluiu que o jovem “não tem consciência clara da sua conduta, nem da sua gravidade extrema”. 

Foi também destacado a falta de reação emocional do jovem, mesmo em momentos marcantes do julgamento. Um dos episódios referidos foi o depoimento da madrinha, que, visivelmente emocionada, lhe pediu um abraço em tribunal — sem qualquer resposta afetiva por parte do menor.

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Face à gravidade dos factos e ao impacto social do caso, foi afastada a hipótese de regresso ao ambiente familiar. O internamento deverá ocorrer, preferencialmente, no centro educativo de Santo António, podendo ser ajustado caso não estejam reunidas as condições consideradas adequadas.

 

O crime remonta a 21 de outubro de 2025, quando Susana Gravato, então vereadora da Câmara de Vagos, foi mortalmente atingida a tiro na sua residência, na Gafanha da Vagueira. O alerta foi dado pelo marido da vítima, mas, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local.

 

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