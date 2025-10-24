Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

  Há 1h e 56min

Vagos e o país estão em choque com a tragédia. Estão a ser realizadas várias homenagens à vereadora e são conhecidos pormenores do funeral.

O funeral de Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos e advogada, morta a tiro pelo filho de 14 anos, realiza-se no sábado, 25 de outubro, ao final da manhã, em Vagos.

As cerimónias fúnebres terão início às 11 horas, na Igreja Matriz da Gafanha da Boa-Hora, onde familiares, amigos e colegas poderão prestar uma última homenagem. O corpo estará em câmara ardente a partir das 9 horas do mesmo dia.

Após a missa fúnebre, seguir-se-á a cremação no Cemitério de Aveiro.

Susana Maria Ferreira Gravato, de 49 anos, nasceu em Ílhavo a 8 de março de 1976, mas vivia em Vagos desde os seis anos. Era uma figura muito respeitada na comunidade local, onde desempenhava funções como vereadora e exercia a profissão de advogada.

A tragédia que vitimou Susana Gravato deixou o concelho e o país em choque, estando o filho adolescente detido e sujeito a interrogatório judicial pela Polícia Judiciária de Aveiro.

No local, sucedem-se homenagens à vereadora:

