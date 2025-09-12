Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono

Com a chegada do outono, as unhas também se vestem de novas cores. Descubra as tonalidades que vão ser tendência e prepare-se para arrasar nesta estação.

Setembro chegou e trouxe consigo a despedida das cores vibrantes do verão. Durante os meses mais quentes, os tons chamativos dominaram as unhas, mas este outono a tendência muda para uma paleta mais sóbria, elegante e sofisticada.

Os tons neutros assumem protagonismo, prometendo estar presentes tanto nos salões como nas escolhas do dia a dia. Entre as opções mais fortes destacam-se os castanhos em várias tonalidades, que remetem à natureza e à estação das folhas secas. Os roxos escuros surgem igualmente como uma escolha de elegância intemporal, perfeitos para adicionar um toque de mistério ao look.

O clássico leitoso, que nunca sai de moda, mantém-se como uma escolha segura para quem prefere uma manicure discreta e minimalista. Para as mais ousadas, os tons profundos, como o verde escuro e o azul escuro, serão indispensáveis.

Neste outono, a máxima é menos é mais: a tendência privilegia unhas que emanam elegância, com cores marcantes, mas sempre alinhadas com a serenidade da estação.