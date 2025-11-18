Veterinários apelam a que não se comprem cães destas raças. Têm uma «vida de sofrimento»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:00

Veterinários alertam que certas raças de cães enfrentam problemas de saúde graves desde cedo, tornando a sua vida marcada pelo sofrimento. Os especialistas apelam aos futuros donos para que evitem comprar estes animais, defendendo a adopção responsável e a proteção do bem-estar animal.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Estamos a falar dos bulldogues ingleses, bulldogues franceses e pugs. Segundo especialistas britânicos citados pela BBC, o buldogue apresenta o dobro do risco de problemas de saúde em comparação com outras raças, conforme um estudo do Royal Veterinary College.

O estudo, publicado na revista Canine Medicine and Genetics, analisou a saúde de milhares de bulldogs ingleses face a outras raças. As queixas de saúde mais frequentes incluem infeções nas dobras da pele (38 vezes mais provável), distúrbios oculares (26 vezes mais provável), protrusão da mandíbula inferior (24 vezes mais provável) e problemas respiratórios (19 vezes mais provável).

Os focinhos achatados destas raças podem gerar uma «vida inteira de sofrimento», e os veterinários apelam para que as pessoas deixem de comprar estas raças até que os problemas de reprodução sejam resolvidos.

O alerta inclui também um pedido para que se deixe de promover estas raças nas redes sociais, através de fotografias, já que a sua popularidade disparou na última década.

A moda levou a características físicas cada vez mais extremas, como focinho mais achatado, pele mais enrugada e corpo atarracado, tornando estes cães mais suscetíveis a problemas de saúde e aumentando as preocupações com o seu bem-estar.

Por mais «fofos» que pareçam, é importante lembrar que estes animais podem sofrer: «A população tem um papel enorme a desempenhar ao exigir cães com conformações moderadas e saudáveis», afirmou à BBC o especialista Dan O'Neill, um dos autores do estudo do Royal Veterinary College.

O bulldog inglês, que originalmente era uma raça musculosa e atlética, transformou-se ao longo dos anos num animal de estimação popular, com tendência para crânio curto, mandíbula saliente, dobras cutâneas e corpo atarracado.

«O que consideramos fofo do lado de fora, viver a vida como aqueles cães, é tudo menos fofo. É, em muitos casos, uma vida inteira de sofrimento», reforçou o especialista.

Para quem já tem um cão destas raças, é fundamental estar atento a problemas oculares, dificuldade em respirar e infeções nas dobras da pele, procurando aconselhamento veterinário ao mínimo sinal de alerta.

Temas: Raças de cães Pugs

RELACIONADOS

Tão próximo como um cão ou gato. Este animal que fala pode ser a sua próxima companhia

Saiba em que praias pode levar o seu cão

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Cão deteta crise de diabetes de Catarina e salva-lhe a vida «constantemente»

Dicas

Diga adeus à queda de cabelo com estes cinco alimentos essenciais

Há 37 min

Por que motivo existe um poste com três cores à porta de todas as barbearias?

Há 1h e 37min

Para que servem os botões que ninguém usa nas mangas dos fatos?

Há 2h e 37min

Vai receber convidados em casa? Saiba o que precisa estar impecável (e o que não precisa)

Hoje às 12:00

Descubra os signos mais compatíveis no amor (e os que não devem envolver-se)

Hoje às 11:30

Supermercado com preços nunca antes vistos abre em Portugal

Ontem às 17:38

6 formas de deixar a sua casa a cheirar a Natal

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»

Ontem às 11:46

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

Ontem às 11:53

Tudo começou com um hematoma há dois meses. Agora, luta por um dador para sobreviver

Ontem às 11:19

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story 9»: «É a pessoa que eu quero que saia»

Ontem às 10:17

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

Há 2h e 52min

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado

Hoje às 10:00

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Ontem às 13:00

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

13 nov, 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Fotos

Diga adeus à queda de cabelo com estes cinco alimentos essenciais

Há 37 min

Por que motivo existe um poste com três cores à porta de todas as barbearias?

Há 1h e 37min

Para que servem os botões que ninguém usa nas mangas dos fatos?

Há 2h e 37min

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

Há 2h e 52min