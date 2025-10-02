Não pratica exercício físico. É isto que a faz, aos 52 anos, parecer que tem 30

Muitos ficariam curiosos sobre o segredo da sua aparência jovem. A verdade é surpreendente: sem nunca ter praticado exercício físico regularmente, esta influencer revela o hábito diário que a faz parecer décadas mais nova.

Aos 52 anos, a influencer e designer espanhola Vicky Martín Berrocal, que conta com mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram, é atualmente um exemplo de disciplina e autocuidado.

Em declarações ao site Telva, a influencer revelou que, durante anos, não tinha qualquer interesse por exercício físico. «Antes falavam-me de desporto e eu ficava logo com febre», recorda com humor.

A transformação aconteceu há quase dois anos, quando decidiu começar a caminhar em jejum todas as manhãs. Para tornar os treinos mais intensos, utiliza estratégias como aumentar a velocidade e a inclinação da passadeira ou usar um colete de 10 quilos. Além disso, inclui cardio de alta intensidade, como saltar à corda, e treina força no ginásio três a quatro vezes por semana.

Os resultados vão além da aparência física: a designer espanhola afirma sentir-se mais energética, mais forte e mentalmente equilibrada. «Não faço exercício porque quero ter o melhor corpo do mundo. Faço-o porque é fundamental cuidar-me, sentir-me bem. E