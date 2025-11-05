No «Dois às 10», Susana contou-nos como viveu 20 anos refém de vários distúrbios alimentares que a deixaram débil e sem saúde. Tudo o que comia deitava fora a seguir e chegou a pesar apenas 28 quilos. Hoje, admite que a doença se apoderou dela e que era muito má para toda a gente, tendo afastado todos os amigos e família.
20 anos refém. O testemunho impactante de Susana: «Eu era um bicho, fui muito má»
