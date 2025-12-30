VÍDEO SEGUINTE
2025 - Morreram 26 vítimas de violência doméstica

Violência doméstica. Mais de 20 vítimas mortais só este ano. Nos últimos anos foram sinalizadas às Comissões de Protecção de Crianças e Jovens um total de 17 mil situações de perigo.

  • Hoje às 14:02
Atualidade

Comboio atropela e mata 100 ovelhas

Ontem às 12:51

Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue

Ontem às 12:24

Jovem de 19 anos mata família à facada nas férias. Deixou os corpos no hotel e fugiu

26 dez, 12:52

Juiz reformado ataca três pessoas com panela de sopa a ferver

24 dez, 12:52

Atropelou um jovem e não prestou ajuda por estar 'apertado' dos intestinos. Chegou a casa, foi à casa de banho e adormeceu consciente do que tinha feito

19 dez, 12:51

Eis o que se sabe sobre o português que matou o físico Nuno Loureiro

19 dez, 12:31

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”

18 dez, 15:12
Mais Vistos

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

Hoje às 11:08

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Ontem às 11:51

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Ontem às 11:57

Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé

Ontem às 10:34

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

Hoje às 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

Hoje às 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Hoje às 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

Hoje às 14:49

Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

Hoje às 13:58

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Hoje às 09:19

Pedro Jorge ficou em 'choque' ao ver Cristina Ferreira. E há um detalhe que não ainda não lhe saiu da cabeça

Hoje às 09:14

Fotos

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Há 2h e 15min

Acabou-se o caos pós-Natal: este saco de 22€ guarda tudo organizado até ao próximo ano

Há 2h e 24min

Este piaçaba de silicone não risca a sanita e é muito mais higiénico 

Há 3h e 17min

Ao ver a sua imagem no espelho, Joaquim começou a sentir-se um 'monstro': «Não me revejo»

Há 3h e 20min