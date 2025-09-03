30 anos depois, o vestido da mãe ganha um novo final feliz no casamento da filha

No «Dois às 10», Catarina e Ermelinda emocionaram ao contar a história de um vestido cheio de simbolismo. Três décadas depois de ter sido usado por Ermelinda, no seu casamento, a filha Catarina decidiu recuperar a peça para o seu próprio dia especial. O vestido foi transformado e ganhou um novo final feliz, tornando-se numa verdadeira homenagem entre mãe e filha.