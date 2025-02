«30 quilos em 6 meses!» Andreia impressiona Cristina Ferreira com transformação radical

Carla Anes

Há 2h e 26min

No «Dois às 10», Andreia partilhou a sua jornada inspiradora de perda de peso. Com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro, superou desafios de saúde e alcançou resultados impressionantes, motivando todos com a sua determinação.

Saiba mais em TVI Player