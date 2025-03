40 anos após o o maior acidente ferroviário em Portugal: «É um cemitério ali», diz José sobre o local do acidente

No «Dois às 10», José recorda o fatídico acidente de Alcafache, um evento que marcou a sua vida para sempre. A busca desesperada por familiares após o acidente é um tema central, com José a enfrentar «dificuldades de acesso e a confusão no hospital». A ida ao Hospital do Biseu, local de concentração das vítimas, é descrita como um «pandemônio», refletindo o caos e a angústia daquele momento. O reencontro com a madrasta e o irmão surge como um raio de esperança em meio à tragédia. A narrativa da madrasta sobre o heroísmo do pai de José, que salvou o filho e tentou salvar a filha antes da explosão, é um momento de grande emoção. A discussão sobre o «moço» que ajudou no salvamento e o impacto devastador da explosão adicionam camadas de complexidade à história. José partilha a dor da perda e a experiência traumática de identificar corpos, um processo que José descreve como «atrocidades, alargados, sacos pretos que estavam, portanto, amarrados, descobertos um por um, e a ver, portanto, os corpos carbonizados». As memórias do acidente continuam a assombrar José, 40 anos depois, um testemunho da profundidade do trauma e da resiliência humana perante a adversidade. Saiba mais em TVI Player