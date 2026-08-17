A ausência que ninguém esperava no casamento de Cristiano e Georgina: «Uma surpresa, pela negativa»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins destacam a ausência de Dolores Aveiro como o momento mais comentado do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, considerando-a uma surpresa, pela negativa. Os comentadores lembram que a mãe do futebolista e os irmãos Elma, Katia e Hugo ficaram todos de fora da cerimónia civil em Cascais.