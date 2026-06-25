No «Dois às 10», «Eu bloqueio pessoas quando dizem mal do Cristiano Ronaldo»: assume Cláudio Ramos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
A defesa implacável de Cláudio Ramos a Cristiano Ronaldo
- Hoje às 10:24
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:27
A defesa implacável de Cláudio Ramos a Cristiano Ronaldo
Hoje às 10:24
03:28
O veredito de Adriano Silva Martins sobre João Ricardo e Sara: «Ele nunca perdoou...»
Hoje às 09:59
04:45
O palpite de Cláudio Ramos para a grande final do Desafio Final: «Eu vou mandar para o universo!»
Hoje às 10:02
03:26
Cláudio Ramos deixa Cristina Ferreira boquiaberta com revelação: «Deixei de seguir por tua causa!»
Hoje às 10:12
07:23
Margarida Corceiro e o piloto Lando Norris cortam relações no Instagram
Hoje às 10:12
02:41
Escândalo das redes sociais: Comentário falso gera "guerra" entre Georgina Rodríguez e Madalena Aragão
Hoje às 10:23
06:06
Após polémicas, Catarina Miranda e Afonso Leitão voltam a ser o centro das atenções
Hoje às 10:26
01:09
Já nasceu a Maria Guiomar! Veja a primeira imagem partilhada
Hoje às 10:34
04:20
Adriano Silva Martins: «Não podemos dar palco a comentadores que...»
Hoje às 10:40
02:13
Cristina Ferreira: «É dos homens mais bonitos que já vimos!»
Hoje às 10:40
02:33
«Natal a Meias» entrega 3 ambulâncias e equipamentos a bombeiros após angariar valor recorde
Hoje às 11:03
03:17
Após sofrer um AVC, Joana deixa aviso ao mundo: «Não somos insubstituíveis. As coisas fazem-se sem nós”»
Hoje às 11:30
07:58
Aos 44 anos, a vida de Joana mudou num minuto: O testemunho avassalador de quem sofreu um AVC
Hoje às 11:38
02:59
O calvário de Patrícia: O drama de uma jovem com endometriose profunda que precisa de cirurgia urgente
Hoje às 11:46
11:24
«Nenhum médico pega no meu caso»: O desespero de Patrícia com endometriose profunda
Hoje às 11:55
10:20
Julgamento de José Castelo Branco arranca sem depoimentos de ambas as partes
Hoje às 12:26
Mais Vistos
04:45
O palpite de Cláudio Ramos para a grande final do Desafio Final: «Eu vou mandar para o universo!»
Hoje às 10:02
11:24
«Nenhum médico pega no meu caso»: O desespero de Patrícia com endometriose profunda
Hoje às 11:55
03:28
O veredito de Adriano Silva Martins sobre João Ricardo e Sara: «Ele nunca perdoou...»
Hoje às 09:59
02:27
A defesa implacável de Cláudio Ramos a Cristiano Ronaldo
Hoje às 10:24
07:58
Aos 44 anos, a vida de Joana mudou num minuto: O testemunho avassalador de quem sofreu um AVC
Hoje às 11:38
05:25
O método genial deste jovem para emagrecer 30 quilos a fazer o que mais gostava
23 jun, 10:03