A desilusão de Cláudio Ramos em direto: «Apanhei um desgosto mesmo grande»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos admite, em tom de brincadeira, que estava à espera de uma fatia generosa de bolo mármore e ficou surpreendido com a versão desconstruída e mais pequena preparada pelo chef Francisco Quintas. Ainda assim, rapidamente esquece a “desilusão” inicial e acaba por se render ao sabor, elogiando a receita que marcou a infância do chef e que chegou ao estúdio numa versão sofisticada.