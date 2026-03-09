VÍDEO SEGUINTE
«A doença não espera»: Pais de Rodrigo temem o pior e lançam apelo desesperado no «Dois às 10»

No «Dois às 10», João conta que o filho deixou de andar há três meses e Carla refere que Rodrigo sofre de Distrofia Muscular de Duchenne. Explicam que é uma doença degenerativa que vai afetando todos os órgãos e, por isso mesmo, temem que o filho morra. Carla explica que se sente culpada, uma vez que é portadora da doença (sendo que não sabia que era até ao momento em que o filho é diagnosticado). Para si é muito difícil, uma vez que se considera responsável pela situação do filho. Partilha ainda, que Rodrigo já perguntou porque é que não conseguia correr, como os outros meninos, porque é que é diferente e feio. João confessa que ambos estão emocionalmente desgastados, não só porque o filho ficou dependente, mas também por terem consciência que os dias do Rodrigo podem terminar a qualquer momento. A VT termina com Carla a dizer que tem esperança que exista um medicamento que possa dar ao filho alguma qualidade de vida e o pai remata, “a doença não espera. É uma corrida contra o tempo”.

  • Hoje às 11:55
